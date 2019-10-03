В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

Пожарная опасность ожидается в течение 3-4 октября.

В Украине сохраняется пожжена опасность / фото ГСЧС

В течение 3-4 октября во многих регионах Украины ожидается самый высокий уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"3-4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 3 октября, на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди.