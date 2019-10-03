Синоптики предупреждают о сильных дождях на западе Украины
Объявлен "желтый" уровень опасности.
В четверг, 3 октября, на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди.
Погода на завтра: в большинстве регионов будет тепло, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"3 октября на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 3 октября, в большинстве областей Украины сохранится теплая и сухая погода, а с 4 октября ожидается похолодание.
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