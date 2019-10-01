В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 октября в Украине облачно с прояснениями, на востоке пройдут дожди. Температура днем на юге до +24°.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке небольшие дожди, температура ночью до +6°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +8°, днем до +24°.
На западе Украины пасмурно. Температура ночью до +8°, днем до +22°.
В северных областях пасмурно, местами дожди. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 1 октября - Ярины, преп. Евмения, Арины Шиповницы Чем суше и теплее начало октября, тем позже наступит зима. Если на Ярины улетят журавли, то через две недели жди морозов; а как задержатся - зима раньше, чем 18 ноября, себя не покажет. Если в октябре галки собираются и кричат, то будет ясная погода. Какая погода установилась на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +9°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+21°... +3°
- Житомир+16°... +9°
- Запорожье+21°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +7°
- Киев+15°... +9°
- Кировоград+18°... +7°
- Луганск+21°... +5°
- Луцк+18°... +12°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+23°... +9°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+18°... +11°
- Симферополь+25°... +8°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+17°... +6°
- Херсон+23°... +8°
- Хмельницкий+18°... +8°
- Черкассы+17°... +7°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+21°... +9°