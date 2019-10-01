В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

08:04, 1 октября 2019
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня будет тепло / yuriy-bezsonov.livejournal.com/
В Украине сегодня будет тепло / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

Согласно данным Погода УНИАН, 1 октября в Украине облачно с прояснениями, на востоке пройдут дожди. Температура днем на юге до +24°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке небольшие дожди, температура ночью до +6°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +8°, днем до +24°.

На западе Украины пасмурно. Температура ночью до +8°, днем до +22°.

В северных областях пасмурно, местами дожди. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +18°.

Прогноз на 1 октября / УНИАН
Прогноз на 1 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 октября - Ярины, преп. Евмения, Арины Шиповницы Чем суше и теплее начало октября, тем позже наступит зима. Если на Ярины улетят журавли, то через две недели жди морозов; а как задержатся - зима раньше, чем 18 ноября, себя не покажет. Если в октябре галки собираются и кричат, то будет ясная погода. Какая погода установилась на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

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Теги: #погода
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