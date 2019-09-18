В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +15°

17:00, 18 сентября 2019
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В столице завтра сохранится холодная погода.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в Киеве пройдет дождь, температура до +15°.

Возможны заморозки: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Погодо в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный, до 5,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:37, а зайдет в 19:06.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +22°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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