В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +15°
В столице завтра сохранится холодная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в Киеве пройдет дождь, температура до +15°.
Возможны заморозки: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Погодо в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный, до 5,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:37, а зайдет в 19:06.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +22°.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +5°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+19°... +6°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+14°... +7°
- Кировоград+17°... +6°
- Луганск+20°... +7°
- Луцк+13°... +5°
- Львов+13°... +4°
- Николаев+21°... +8°
- Одесса+21°... +9°
- Полтава+17°... +7°
- Ровно+11°... +4°
- Симферополь+26°... +7°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+16°... +6°
- Херсон+21°... +8°
- Хмельницкий+13°... +6°
- Черкассы+16°... +4°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+16°... +6°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:69 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:53
Закат19:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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