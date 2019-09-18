В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 сентября, в Киеве без осадков, температура до +15°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 сентября
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный и юго-западный, до 9,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:35, а зайдет в 19:08.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Украине пройдут дожди, местами температура до +25°.
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- Винница+15°... +5°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+20°... +6°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+20°... +6°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+15°... +7°
- Кировоград+18°... +6°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+13°... +5°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+21°... +8°
- Одесса+21°... +9°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+14°... +3°
- Симферополь+26°... +8°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+17°... +6°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+13°... +5°
- Черкассы+17°... +4°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+16°... +6°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:65 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:53
Закат19:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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