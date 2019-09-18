В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 сентября, в Киеве без осадков, температура до +15°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный и юго-западный, до 9,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:35, а зайдет в 19:08.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Украине пройдут дожди, местами температура до +25°.

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