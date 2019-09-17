В Киеве завтра похолодает и пройдет дождь
Днем температура в столице до +15°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 сентября, в Киеве пройдет дождь, температура до +15°.
Холод, дождь и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный и юго-западный, до 9,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:35, а зайдет в 19:08.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Украине пройдут дожди, местами температура до +25°.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +9°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+23°... +10°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +13°
- Ивано-Франковск+17°... +8°
- Киев+20°... +10°
- Кировоград+22°... +11°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+18°... +6°
- Львов+16°... +5°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+18°... +5°
- Симферополь+24°... +14°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+18°... +7°
- Черновцы+16°... +10°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:79 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:58 %
Восход:06:52
Закат19:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
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