В Киеве завтра похолодает и пройдет дождь

17:00, 17 сентября 2019
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Днем температура в столице до +15°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 сентября, в Киеве пройдет дождь, температура до +15°.

Холод, дождь и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер западный и юго-западный, до 9,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:35, а зайдет в 19:08.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Украине пройдут дожди, местами температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь#похолодание
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