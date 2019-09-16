В Киеве завтра без осадков, днем температура до +20°

Вечером в столице до +14°.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 сентября в Киеве без осадков, температура до +20°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер западный и юго-западный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:34, а зайдет в 19:10.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +25°.

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