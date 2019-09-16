В Киеве завтра без осадков, днем температура до +20°
Вечером в столице до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 сентября в Киеве без осадков, температура до +20°.
Возможны заморозки: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер западный и юго-западный, до 6,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:34, а зайдет в 19:10.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +25°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+25°... +9°
- Днепр+26°... +14°
- Донецк+25°... +11°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+25°... +11°
- Ивано-Франковск+25°... +9°
- Киев+24°... +12°
- Кировоград+26°... +11°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+26°... +13°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+19°... +7°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+21°... +10°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+25°... +12°
- Хмельницкий+25°... +11°
- Черкассы+25°... +10°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+26°... +12°
Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:62 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:51
Закат19:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей