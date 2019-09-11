Погода на завтра: в Украине будет солнечно, температура до +30° (видеопрогноз)

16:30, 11 сентября 2019
19
0

По всей стране завтра будет жарко.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 сентября, в Украине сохранится теплая погода.

В Украине сегодня будет солнечно, температура до +29° (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +10°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +12°, днем до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +27°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +10°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +10°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 12 сентября - святых Александра, Ивана; Павла. Примечали: если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной. Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#жара
Читайте также
В Киеве завтра температура до +27°, без осадков В Киеве завтра температура до +27°, без осадков
Зима в сентябре: в российском Норильске выпал снег (видео) Зима в сентябре: в российском Норильске выпал снег (видео)
Афганистан сотрясло землетрясение магнитудой 4,5 Афганистан сотрясло землетрясение магнитудой 4,5
Из-за тайфуна "Факсай" в Японии без электроэнергии остались 620 тысяч домов Из-за тайфуна "Факсай" в Японии без электроэнергии остались 620 тысяч домов
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек
Синоптики предупреждают о самом высоком уровне пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о самом высоком уровне пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня температура до +27°, облачно с прояснениями В Киеве сегодня температура до +27°, облачно с прояснениями

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
66 %
760 мм
2.8 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять