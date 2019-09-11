Погода на завтра: в Украине будет солнечно, температура до +30° (видеопрогноз)
По всей стране завтра будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 сентября, в Украине сохранится теплая погода.
В Украине сегодня будет солнечно, температура до +29° (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +10°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +12°, днем до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +27°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +10°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +10°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 12 сентября - святых Александра, Ивана; Павла. Примечали: если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной. Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+26°... +10°
- Днепр+28°... +12°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+28°... +11°
- Запорожье+28°... +13°
- Ивано-Франковск+27°... +8°
- Киев+27°... +12°
- Кировоград+28°... +9°
- Луганск+29°... +10°
- Луцк+28°... +12°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+27°... +10°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+26°... +10°
- Тернополь+26°... +9°
- Харьков+27°... +12°
- Херсон+29°... +13°
- Хмельницкий+26°... +10°
- Черкассы+26°... +10°
- Чернигов+27°... +8°
- Черновцы+25°... +10°