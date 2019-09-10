В Киеве сегодня температура до +27°, без осадков

08:30, 10 сентября 2019
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Вечером в столице температура до +19°.

В Киеве сегодня будет тепло / УНИАН
В Киеве сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 сентября в Киеве без осадков, температура до +27°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +19°. Ветер юго-восточный, до 5,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:23, а зайдет в 19:26.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.

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Теги: #Киев#погода
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