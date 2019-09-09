В Киеве сегодня температура до +26°, без осадков
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 сентября в Киеве без осадков, температура до +26°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. Ветер юго-восточный, до 4,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:18, а зайдет в 19:32.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 сентября, в Украине без осадков, температура до +28°.
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- Винница+27°... +11°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +12°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +11°
- Киев+27°... +13°
- Кировоград+27°... +11°
- Луганск+27°... +10°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+25°... +13°
- Николаев+28°... +13°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+27°... +13°
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- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+28°... +12°
- Херсон+28°... +13°
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- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+27°... +10°
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Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:76 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:06:45
Закат19:28
Видимость:16 км
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