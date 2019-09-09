В Киеве сегодня температура до +26°, без осадков

В столице сегодня будет тепло.

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Согласно данным Погода УНИАН, 9 сентября в Киеве без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. Ветер юго-восточный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:18, а зайдет в 19:32.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 сентября, в Украине без осадков, температура до +28°.

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