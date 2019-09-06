Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Пожарной опасности нет в Закарпатской, Ривненской и Львовской областях.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

В пятницу, 6 сентября, в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 сентября в Украине, кроме большинства районов Закарпатской, Ривненской и Львовской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди.