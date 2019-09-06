Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Пожарной опасности нет в Закарпатской, Ривненской и Львовской областях.
В пятницу, 6 сентября, в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жаркая погода
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"6 сентября в Украине, кроме большинства районов Закарпатской, Ривненской и Львовской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 сентября в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди.
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