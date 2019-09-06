В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков
В столице сегодня немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 сентября, в Киеве без осадков, температура до +24°.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жаркая погода
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 2,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:17, а зайдет в 19:35.
Как сообщал УНИАН, 6 сентября в большинстве регионов Украины потеплеет, местами пройдут дожди.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+23°... +11°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+29°... +13°
- Ивано-Франковск+24°... +8°
- Киев+24°... +12°
- Кировоград+26°... +14°
- Луганск+29°... +12°
- Луцк+25°... +12°
- Львов+23°... +10°
- Николаев+28°... +16°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+25°... +13°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+24°... +9°
- Харьков+27°... +14°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+24°... +10°
- Черкассы+27°... +13°
- Чернигов+23°... +10°
- Черновцы+23°... +11°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:76 %
Давление:752 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:06:42
Закат19:32
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей