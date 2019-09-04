В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22°

17:00, 4 сентября 2019
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Вечером в столице до +18°.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в Киеве без осадков, температура до +22°.

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер северный, до 3,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:37.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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