В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22°
Вечером в столице до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в Киеве без осадков, температура до +22°.
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер северный, до 3,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:37.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +9°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+22°... +9°
- Запорожье+30°... +15°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+19°... +11°
- Кировоград+20°... +12°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+20°... +10°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+23°... +14°
- Одесса+21°... +12°
- Полтава+22°... +13°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+32°... +16°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+26°... +13°
- Хмельницкий+21°... +9°
- Черкассы+18°... +11°
- Чернигов+20°... +8°
- Черновцы+20°... +9°
Виргиния, США
+ 22 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:61 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:06:40
Закат19:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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