В Киеве сегодня температура до +21°, без осадков
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 сентября, в Киеве без осадков, температура до +21°.
На смену жаре придут заморозки и дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер северный и северо-западный, до 5,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:14, а зайдет в 19:39.
Как сообщал УНИАН, 4 сентября в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +9°
- Днепр+30°... +16°
- Донецк+29°... +15°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+20°... +11°
- Кировоград+22°... +13°
- Луганск+30°... +15°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+25°... +12°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+32°... +16°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+31°... +16°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+21°... +9°
- Черкассы+20°... +12°
- Чернигов+21°... +8°
- Черновцы+21°... +9°
Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:61 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:06:40
Закат19:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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