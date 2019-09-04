В Украине сегодня спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами (карта)
Прохладнее всего будет на севере.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 сентября в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами.
На смену жаре придут заморозки и дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Ночью температура до +13°, днем до +33°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +23°.
В северных областях будет пасмурно. Температура ночью до +10°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолета. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+21°... +9°
- Днепр+30°... +16°
- Донецк+29°... +15°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+20°... +11°
- Кировоград+22°... +13°
- Луганск+30°... +15°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+25°... +12°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+32°... +16°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+31°... +16°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+21°... +9°
- Черкассы+20°... +12°
- Чернигов+21°... +8°
- Черновцы+21°... +9°