В Киеве завтра похолодает, днем температура до +21°
Вечером в столице до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 сентября, в Киеве без осадков, температура до +21°.
На смену жаре придут заморозки и дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер северный и северо-западный, до 5,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:14, а зайдет в 19:39.
Как сообщал УНИАН, 4 сентября в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +11°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+32°... +17°
- Ивано-Франковск+22°... +10°
- Киев+30°... +13°
- Кировоград+32°... +16°
- Луганск+29°... +16°
- Луцк+19°... +11°
- Львов+17°... +10°
- Николаев+34°... +18°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+31°... +15°
- Сумы+30°... +14°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+32°... +17°
- Херсон+33°... +18°
- Хмельницкий+28°... +12°
- Черкассы+30°... +15°
- Чернигов+29°... +12°
- Черновцы+25°... +13°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:76 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:40
Закат19:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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