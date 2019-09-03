В Киеве завтра похолодает, днем температура до +21°

17:00, 3 сентября 2019
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Вечером в столице до +18°.

В Киеве завтра похолодает / УНИАН
В Киеве завтра похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 сентября, в Киеве без осадков, температура до +21°.

На смену жаре придут заморозки и дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер северный и северо-западный, до 5,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:14, а зайдет в 19:39.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#похолодание
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