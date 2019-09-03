В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29°
Вечером в столице до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 сентября в Киеве без осадков, температура до +29°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 2,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:12, а зайдет в 19:41.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 сентября, в большинстве регионов Украины будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+26°... +11°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+25°... +11°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+22°... +10°
- Киев+29°... +12°
- Кировоград+33°... +15°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+17°... +9°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+33°... +17°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+31°... +14°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+22°... +10°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+33°... +17°
- Хмельницкий+26°... +11°
- Черкассы+32°... +14°
- Чернигов+29°... +12°
- Черновцы+26°... +13°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:76 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:40
Закат19:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей