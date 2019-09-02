В Киеве завтра без осадков, днем температура до +29°
Вечером в столице до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 сентября в Киеве без осадков, температура до +29°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 2,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:12, а зайдет в 19:41.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 сентября, в большинстве регионов Украины будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+30°... +16°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+30°... +16°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+32°... +15°
- Киев+29°... +17°
- Кировоград+32°... +15°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+31°... +17°
- Львов+28°... +14°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+33°... +18°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+30°... +15°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+31°... +17°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:86 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:43 %
Восход:06:39
Закат19:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей