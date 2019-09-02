В Киеве завтра без осадков, днем температура до +29°

17:00, 2 сентября 2019
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Вечером в столице до +21°.

В Киеве завтра будет жарко / УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 сентября в Киеве без осадков, температура до +29°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:12, а зайдет в 19:41.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 сентября, в большинстве регионов Украины будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

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Теги: #Киев#погода
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