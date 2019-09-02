В Киеве сегодня будет солнечно, днем температура до +30°

08:30, 2 сентября 2019
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В столице сегодня сохранится жаркая погода.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 2 сентября в Киеве без осадков, температура до +30°.

Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:08, а зайдет в 19:47.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 сентября, в Украине без осадков, температура до +32°.

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Теги: #Киев#погода#жара
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