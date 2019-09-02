В Киеве сегодня будет солнечно, днем температура до +30°
В столице сегодня сохранится жаркая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 сентября в Киеве без осадков, температура до +30°.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:08, а зайдет в 19:47.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 сентября, в Украине без осадков, температура до +32°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+30°... +15°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+31°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+31°... +14°
- Киев+30°... +17°
- Кировоград+33°... +15°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+31°... +17°
- Львов+28°... +13°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+30°... +15°
- Харьков+30°... +16°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:84 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:21 %
Восход:06:39
Закат19:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей