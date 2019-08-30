Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°
В столице сегодня ожидается небольшая облачность.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди с грозами
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. Ветер юго-восточный, до 2,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:06, а зайдет в 19:50.
Как сообщал УНИАН, 30 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +15°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+28°... +15°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+31°... +12°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+30°... +15°
- Луганск+28°... +12°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+29°... +15°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+32°... +16°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+28°... +14°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+27°... +12°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+29°... +14°
- Херсон+32°... +15°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+30°... +14°
- Чернигов+26°... +13°
- Черновцы+30°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:84 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:06:38
Закат19:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
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