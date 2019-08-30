Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°

08:30, 30 августа 2019
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В столице сегодня ожидается небольшая облачность.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. Ветер юго-восточный, до 2,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:06, а зайдет в 19:50.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Украине без осадков, температура до +31°.

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Теги: #Киев#погода
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