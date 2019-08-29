В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

09:43, 29 августа 2019
10
0

Пожарная опасность ожидается до 2 сентября.

В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней по всей Украине сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.

Из-за засухи в ряде регионов Чили объявили чрезвычайное положение (видео)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#пожарная опасность
Читайте также
Тропический шторм "Дориан" усилился до урагана Тропический шторм "Дориан" усилился до урагана
В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
В Киеве завтра температура до +25°, без осадков В Киеве завтра температура до +25°, без осадков
Погода на завтра: в Украине без осадков, местами температура до +32° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине без осадков, местами температура до +32° (видеопрогноз)
На Пуэрто-Рико надвигается шторм "Дориан" На Пуэрто-Рико надвигается шторм "Дориан"
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 29 августа Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 29 августа
Судан пострадал от наводнений Судан пострадал от наводнений

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
55 %
752 мм
4.6 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять