В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Пожарная опасность ожидается до 2 сентября.
В течение ближайших дней по всей Украине сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.
Из-за засухи в ряде регионов Чили объявили чрезвычайное положение (видео)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"28 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.
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