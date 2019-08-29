В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

Пожарная опасность ожидается до 2 сентября.

В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней по всей Украине сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.