В Киеве завтра температура до +25°, без осадков

В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 августа в Киеве без осадков, температура до +25°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:05, а зайдет в 19:52.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.

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