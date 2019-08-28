В Киеве завтра температура до +25°, без осадков
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 августа в Киеве без осадков, температура до +25°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 29 августа
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +19°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:05, а зайдет в 19:52.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.
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- Винница+29°... +14°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+26°... +9°
- Житомир+29°... +13°
- Запорожье+29°... +14°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+27°... +14°
- Кировоград+28°... +13°
- Луганск+26°... +8°
- Луцк+30°... +17°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+25°... +9°
- Тернополь+31°... +14°
- Харьков+26°... +11°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+30°... +16°
- Черкассы+28°... +14°
- Чернигов+26°... +11°
- Черновцы+31°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:77 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:06:34
Закат19:46
Видимость:16 км
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