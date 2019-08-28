Погода на завтра: в Украине без осадков, местами температура до +32° (видеопрогноз)

На востоке немного похолодает.

Завтра в Украине без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.

Читайте также Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет жарко и без осадков (карта)

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +12°, днем до +29°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +32°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +9°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +9°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 29 августа - Хлебный (ореховый) Спас. Хлебный день - пекли первый каравай нового хлеба. Хорош третий Спас - зимой будет квас. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.