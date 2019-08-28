Погода на завтра: в Украине без осадков, местами температура до +32° (видеопрогноз)
На востоке немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет жарко и без осадков (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +12°, днем до +29°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +32°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +9°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +9°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 29 августа - Хлебный (ореховый) Спас. Хлебный день - пекли первый каравай нового хлеба. Хорош третий Спас - зимой будет квас. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +14°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+26°... +9°
- Житомир+29°... +13°
- Запорожье+29°... +14°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+27°... +14°
- Кировоград+28°... +13°
- Луганск+26°... +8°
- Луцк+30°... +17°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+25°... +9°
- Тернополь+31°... +14°
- Харьков+26°... +11°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+30°... +16°
- Черкассы+28°... +14°
- Чернигов+26°... +11°
- Черновцы+31°... +15°