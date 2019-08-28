В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°

В столице сегодня будет солнечно.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-восточный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:54.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Украине без осадков, температура до +31°.

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