В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°
В столице сегодня будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-восточный, до 2,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:54.
Как сообщал УНИАН, 28 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
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- Винница+28°... +14°
- Днепр+29°... +13°
- Донецк+26°... +9°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+26°... +13°
- Кировоград+28°... +13°
- Луганск+26°... +8°
- Луцк+30°... +16°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+32°... +19°
- Полтава+26°... +11°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+24°... +8°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+25°... +10°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+30°... +16°
- Черкассы+27°... +13°
- Чернигов+26°... +10°
- Черновцы+31°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:79 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:06:34
Закат19:46
Видимость:16 км
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