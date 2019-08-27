В Киеве завтра температура до +26°, без осадков
В столице завтра будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-восточный, до 2,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:03, а зайдет в 19:54.
Как сообщал УНИАН, 28 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +14°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+27°... +13°
- Житомир+28°... +13°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+32°... +11°
- Киев+27°... +15°
- Кировоград+29°... +14°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+29°... +15°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+32°... +16°
- Одесса+34°... +17°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+29°... +14°
- Симферополь+32°... +15°
- Сумы+27°... +12°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+27°... +14°
- Херсон+32°... +16°
- Хмельницкий+30°... +14°
- Черкассы+28°... +13°
- Чернигов+28°... +13°
- Черновцы+31°... +15°
Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:79 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:30 %
Восход:06:33
Закат19:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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