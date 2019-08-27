В Киеве завтра температура до +26°, без осадков

17:00, 27 августа 2019
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В столице завтра будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°. 

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-восточный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:03, а зайдет в 19:54.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Украине без осадков, температура до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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