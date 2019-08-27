Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарной опасности нет только в Ивано-Франковской области.
Во вторник, 27 августа, почти по всей Украине сохранится пожарная опасность чрезвычайного уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"27 августа в Украине, кроме большинства районов Ивано-Франковщины, чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 27 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.
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