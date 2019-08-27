Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:39, 27 августа 2019
9
0

Пожарной опасности нет только в Ивано-Франковской области.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Во вторник, 27 августа, почти по всей Украине сохранится пожарная опасность чрезвычайного уровня.

Синоптики предупреждают о грозах в Карпатах и в Приазовье

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 августа в Украине, кроме большинства районов Ивано-Франковщины, чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 27 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#пожарная опасность
Читайте также
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта) Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта)
Прогноз погоды на сегодня: в Украину вернулась летняя жара Прогноз погоды на сегодня: в Украину вернулась летняя жара
В Нежине в конце лета неожиданно расцвела сирень В Нежине в конце лета неожиданно расцвела сирень
Число погибших в результате проливных дождей на юго-западе Китая увеличилось до 10 человек Число погибших в результате проливных дождей на юго-западе Китая увеличилось до 10 человек
Пять человек погибли в результате удара молнии в Татрах Пять человек погибли в результате удара молнии в Татрах
По всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность По всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня температура до +25°, без осадков В Киеве сегодня температура до +25°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
79 %
756 мм
3.5 м/с
30 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять