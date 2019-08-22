В Киеве завтра без осадков, днем температура до +25°
Вечером в столице до +20°.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в Киеве без осадков, температура до +25°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер южный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:56, а зайдет в 20:04.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 августа, в Украине без осадков, на юге температура до +34°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+32°... +20°
- Донецк+32°... +20°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+24°... +15°
- Кировоград+32°... +16°
- Луганск+33°... +19°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+34°... +20°
- Одесса+35°... +20°
- Полтава+32°... +18°
- Ровно+24°... +14°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+31°... +16°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+32°... +14°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+24°... +14°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:72 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:29
Закат19:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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