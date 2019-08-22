В Киеве завтра без осадков, днем температура до +25°

17:00, 22 августа 2019
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Вечером в столице до +20°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в Киеве без осадков, температура до +25°. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер южный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:56, а зайдет в 20:04.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 августа, в Украине без осадков, на юге температура до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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