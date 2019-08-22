В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков

В столице сегодня спадет жара.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 августа, в Киеве без осадков, температура до +24°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +22°. Ветер западный и северный, до 6,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

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