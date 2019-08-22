В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков
В столице сегодня спадет жара.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 августа, в Киеве без осадков, температура до +24°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +22°. Ветер западный и северный, до 6,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 20:06.
Как сообщал УНИАН, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +14°
- Днепр+33°... +20°
- Донецк+34°... +19°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+32°... +21°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+24°... +16°
- Кировоград+31°... +17°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+33°... +21°
- Одесса+35°... +20°
- Полтава+29°... +19°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+32°... +15°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:61 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:29
Закат19:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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