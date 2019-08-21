В Киеве завтра без осадков, днем температура до +24°
Завтра в столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 августа, в Киеве без осадков, температура до +24°.
"Станет легче дышать": синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра спадет жара
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +22°. Ветер западный и северный, до 6,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:54, а зайдет в 20:06.
Как сообщал УНИАН, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+31°... +18°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+33°... +15°
- Киев+31°... +18°
- Кировоград+33°... +16°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+32°... +14°
- Львов+29°... +12°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+32°... +14°
- Симферополь+32°... +21°
- Сумы+31°... +15°
- Тернополь+31°... +14°
- Харьков+31°... +17°
- Херсон+35°... +19°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+32°... +15°
- Черновцы+32°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:69 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:19 %
Восход:06:28
Закат19:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей