В Киеве завтра без осадков, днем температура до +24°

Завтра в столице похолодает.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 августа, в Киеве без осадков, температура до +24°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +22°. Ветер западный и северный, до 6,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:54, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

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