В Киеве завтра ожидается жара до +30°

В столице завтра будет солнечно.

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Согласно данным Погода УНИАН, 21 августа в Киеве без осадков, температура до +30°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 20:08.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.

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