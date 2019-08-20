В Киеве завтра ожидается жара до +30°
В столице завтра будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 августа в Киеве без осадков, температура до +30°.
Разжарит до +35 градусов: синоптик дала "горячий" прогноз погоды в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 20:08.
Как сообщал УНИАН, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +16°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+32°... +17°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+31°... +14°
- Киев+31°... +17°
- Кировоград+30°... +15°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+31°... +19°
- Львов+29°... +17°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+32°... +17°
- Симферополь+29°... +20°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+31°... +15°
- Харьков+30°... +16°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+30°... +15°
- Черкассы+29°... +15°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+30°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:75 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:27
Закат19:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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