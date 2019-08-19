В Киеве завтра без осадков, температура днем до +30°

17:00, 19 августа 2019
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Вечером в столице до +24°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 августа, в Киеве без осадков, температура до +30°. 

Погода на неделю: в Украине ударит жара до +37 градусов (карта)

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:51, а зайдет в 20:10.

Как сообщал УНИАН, 20 августа в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.

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Теги: #Киев#погода#жара
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