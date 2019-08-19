В Киеве завтра без осадков, температура днем до +30°
Вечером в столице до +24°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 августа, в Киеве без осадков, температура до +30°.
Погода на неделю: в Украине ударит жара до +37 градусов (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:51, а зайдет в 20:10.
Как сообщал УНИАН, 20 августа в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +15°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+26°... +17°
- Житомир+29°... +16°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+30°... +14°
- Киев+29°... +16°
- Кировоград+28°... +13°
- Луганск+28°... +18°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+29°... +15°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+26°... +15°
- Ровно+30°... +17°
- Симферополь+24°... +16°
- Сумы+25°... +14°
- Тернополь+30°... +15°
- Харьков+26°... +16°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+29°... +15°
- Черкассы+27°... +13°
- Чернигов+28°... +13°
- Черновцы+29°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:64 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:20 %
Восход:06:26
Закат19:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
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