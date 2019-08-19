В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +28°

Вечером в столице до +21°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 19 августа в Киеве без осадков, температура до +28°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 2,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:16.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 августа, в Украине без осадков, температура до +30°.

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