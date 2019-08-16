В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +18°

08:30, 16 августа 2019
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Вечером в столице до +16°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Киеве пройдет дождь, температура до +18°. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:18.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает. 

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Теги: #Киев#погода#дождь
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