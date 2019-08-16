В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +18°
Вечером в столице до +16°.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Киеве пройдет дождь, температура до +18°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:18.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +11°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+31°... +15°
- Житомир+18°... +13°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+18°... +13°
- Кировоград+25°... +14°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+29°... +13°
- Полтава+30°... +15°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+21°... +8°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+21°... +9°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+20°... +13°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:86 %
Давление:753 мм
Ветер: 1.6 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:06:23
Закат20:03
Видимость:13 км
Фаза луны:
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