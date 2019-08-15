В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18°

17:00, 15 августа 2019
30
0

В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Киеве пройдет дождь, температура до +18°. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:45, а зайдет в 20:18.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18°
Своды Нотр-Дама рушатся из-за аномальной жары Своды Нотр-Дама рушатся из-за аномальной жары
На Японию обрушился мощный тайфун На Японию обрушился мощный тайфун
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах
Синоптики дали прогноз погоды в Украине до начала сентября Синоптики дали прогноз погоды в Украине до начала сентября

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
90 %
751 мм
2.9 м/с
54 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять