В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18°

В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Киеве пройдет дождь, температура до +18°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:45, а зайдет в 20:18.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.

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