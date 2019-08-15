В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18°
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 августа в Киеве пройдет дождь, температура до +18°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:45, а зайдет в 20:18.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 августа, в Украине местами пройдут дожди, во многих регионах похолодает.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+16°... +11°
- Днепр+32°... +17°
- Донецк+33°... +19°
- Житомир+17°... +13°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+18°... +9°
- Киев+20°... +14°
- Кировоград+31°... +14°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+31°... +15°
- Полтава+31°... +16°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+34°... +19°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+17°... +9°
- Черкассы+30°... +14°
- Чернигов+21°... +13°
- Черновцы+19°... +11°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:90 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:54 %
Восход:06:22
Закат20:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей