В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до +24°
В столице сегодня без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 августа, в Киеве без осадков, температура до +24°.
Из-за дождей, града и штормового ветра в Украине обесточены более 200 населенных пунктов
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:44, а зайдет в 20:20.
Как сообщал УНИАН, 15 августа в Украине местами пройдут дожди, на западе похолодает.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +11°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+33°... +19°
- Житомир+17°... +12°
- Запорожье+32°... +17°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+22°... +14°
- Кировоград+31°... +14°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+32°... +16°
- Одесса+33°... +15°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+31°... +21°
- Сумы+31°... +16°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+33°... +19°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+17°... +11°
- Черкассы+31°... +14°
- Чернигов+23°... +14°
- Черновцы+19°... +12°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:86 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:31 %
Восход:06:22
Закат20:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
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