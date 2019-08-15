В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до +24°

В столице сегодня без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 августа, в Киеве без осадков, температура до +24°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:44, а зайдет в 20:20.

Как сообщал УНИАН, 15 августа в Украине местами пройдут дожди, на западе похолодает.

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