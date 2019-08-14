В Киеве завтра похолодает, температура днем до +24°

Завтра в столице без осадков.

В Киеве завтра похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 августа, в Киеве без осадков, температура до +24°.

Читайте также Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра похолодает

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:44, а зайдет в 20:20.

Как сообщал УНИАН, 15 августа в Украине местами пройдут дожди, на западе похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.