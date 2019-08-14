В Киеве завтра похолодает, температура днем до +24°
Завтра в столице без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 августа, в Киеве без осадков, температура до +24°.
Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра похолодает
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 5,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:44, а зайдет в 20:20.
Как сообщал УНИАН, 15 августа в Украине местами пройдут дожди, на западе похолодает.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +15°
- Днепр+32°... +16°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+30°... +14°
- Запорожье+32°... +17°
- Ивано-Франковск+31°... +13°
- Киев+31°... +17°
- Кировоград+32°... +15°
- Луганск+32°... +17°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+29°... +16°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+28°... +12°
- Симферополь+35°... +18°
- Сумы+33°... +17°
- Тернополь+29°... +12°
- Харьков+34°... +18°
- Херсон+34°... +17°
- Хмельницкий+30°... +12°
- Черкассы+33°... +15°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+31°... +14°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:82 %
Давление:748 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:06:21
Закат20:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
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