В Киеве сегодня температура до +32°, без осадков
В столице сегодня ожидается солнечная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 августа в Киеве без осадков, температура до +32°.
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни, град и сильный ветер
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:42, а зайдет в 20:22.
Как сообщал УНИАН, в среду, 14 августа, в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+31°... +15°
- Днепр+32°... +16°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+32°... +16°
- Запорожье+32°... +16°
- Ивано-Франковск+30°... +12°
- Киев+31°... +17°
- Кировоград+33°... +15°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+22°... +13°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+34°... +16°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+33°... +17°
- Ровно+26°... +12°
- Симферополь+34°... +18°
- Сумы+32°... +17°
- Тернополь+30°... +12°
- Харьков+33°... +18°
- Херсон+35°... +16°
- Хмельницкий+31°... +13°
- Черкассы+34°... +15°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+30°... +14°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:84 %
Давление:748 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:06:21
Закат20:06
Видимость:12 км
Фаза луны:
Лента новостей