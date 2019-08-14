В Киеве сегодня температура до +32°, без осадков

08:30, 14 августа 2019
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В столице сегодня ожидается солнечная погода.

В Киеве сегодня будет жарко / УНИАН
В Киеве сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 августа в Киеве без осадков, температура до +32°. 

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни, град и сильный ветер

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:42, а зайдет в 20:22.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 августа, в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#жара
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