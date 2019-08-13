В Киеве завтра будет солнечно, температура днем до +32°
Вечером в столице до +24°.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 августа в Киеве без осадков, температура до +32°.
Синоптик рассказала, когда в Киеве сильно похолодает
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:42, а зайдет в 20:22.
Как сообщал УНИАН, в среду, 14 августа, в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.
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Погода в Украине
- Винница+33°... +19°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+31°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +18°
- Киев+34°... +19°
- Кировоград+33°... +18°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+27°... +18°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+29°... +17°
- Симферополь+33°... +17°
- Сумы+32°... +19°
- Тернополь+32°... +17°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+34°... +17°
- Хмельницкий+33°... +18°
- Черкассы+35°... +18°
- Чернигов+34°... +17°
- Черновцы+35°... +20°
Виргиния, США
+ 27 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+28 °
Влажность:90 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:71 %
Восход:06:20
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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