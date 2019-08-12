В Киеве завтра без осадков, днем жара до +33°
Вечером в столице до +26°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 августа, в Киеве без осадков, температура до +33°.
Ливни, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 13-14 августа
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +33°, вечером - до +26°. Ветер южный и юго-восточный, до 6,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:41, а зайдет в 20:24.
Как сообщал УНИАН, 13 августа в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +20°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+27°... +13°
- Житомир+30°... +20°
- Запорожье+30°... +17°
- Ивано-Франковск+33°... +18°
- Киев+28°... +19°
- Кировоград+31°... +17°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+31°... +22°
- Львов+31°... +20°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+31°... +19°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+31°... +21°
- Симферополь+34°... +18°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+30°... +19°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+29°... +20°
- Черкассы+30°... +17°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+32°... +19°
Виргиния, США
+ 18 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:57 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:20
Закат20:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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