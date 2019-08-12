В Киеве завтра без осадков, днем жара до +33°

Вечером в столице до +26°.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 августа, в Киеве без осадков, температура до +33°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +33°, вечером - до +26°. Ветер южный и юго-восточный, до 6,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:41, а зайдет в 20:24.

Как сообщал УНИАН, 13 августа в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.

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