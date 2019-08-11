В результате землетрясения в Турции разрушено около тысячи зданий (видео)
В результате землетрясения пострадали 27 человек.
В результате землетрясения на юге Турции было разрушено около тысячи зданий.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Регион, популярный среди туристов, в частности среди украинских, всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.
Повреждено, по официальным данным, около тысячи зданий. Эпицентр был в городе Бозкут, что в провинции Денизли. Там сразу же возникла паника, люди выбегали на улицы. Пострадали 27 человек.
Подземные толчки также ощутили на туристических курортах в Анталье и Мугле.
Землетрясение всколыхнуло популярный среди туристов регион Турции
Напомним, во вторник, 8 августа, в Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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