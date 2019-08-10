На юго-западе Люксембурга пронесся торнадо, пострадали 19 человек

13:07, 10 августа 2019
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Также в результате смерча были повреждены около 160 домов.

Торнадо в Люксембурге / REUTERS
Торнадо в Люксембурге / REUTERS

На юго-западе Люксембурга вчера поздно вечером пронесся торнадо, пострадали 19 человек.

В экстренные службы поступило более тысячи звонков, сообщает RTL.lu.

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Также в результате торнадо были повреждены около 160 домов.

Для помощи населению власти создали кризисное подразделение, в состав которого вошли сотрудники пожарно-спасательной службы, военнослужащие и полицейские. На подкрепление им были вызваны французские спасательные службы.

Также сообщается, что на сегодня в Люксембурге прогнозируют сильный ветер, и спасатели просят людей не оставаться в районах, где в результате торнадо повреждены объекты, поскольку ветер может вызвать дальнейшие разрушения.

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Теги: #погода#Люксембург
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