Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)
Местами температура поднимется до +31°.
На выходных в Украине сохранится теплая погода, в большинстве регионов - без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, +18°...+27°.
В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +18°, днем +27°. В воскресенье переменная облачность, +17°…+25°.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +26°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +16°, днем +27°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +15°...+26°. В воскресенье до +30°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +15°, днем +31°. В воскресенье +17°...+29°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье +17°...+27°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +17°...+27°.
В Симферополе завтра ожидается дождь, +16°...+31°. В воскресенье +18°...+31°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +27°. В воскресенье температура до +17°, небольшая облачность.
В Северодонецке завтра пройдет дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье +14°...+26°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье солнечно, ночью +11°, днем +26°.
В Моршине на Львовщине в субботу гроза, ночью +18°, днем +30°. В воскресенье без осадков, ночью +16°, днем до +28°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +30°. В воскресенье температура до +26°, пасмурно.
В Сваляве завтра без осадков, +26°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +17°…+29°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +17°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура до +29°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +28°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +15° …+28°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+26°... +14°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+26°... +15°
- Кировоград+27°... +14°
- Луганск+31°... +15°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+26°... +13°
- Николаев+27°... +18°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+34°... +18°
- Сумы+26°... +14°
- Тернополь+27°... +12°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+29°... +17°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+26°... +13°
- Черновцы+28°... +16°