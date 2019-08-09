Погода на выходные: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)

Местами температура поднимется до +31°.

На выходных в Украине будет тепло / 7-themes.com

На выходных в Украине сохранится теплая погода, в большинстве регионов - без осадков.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, +18°...+27°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +18°, днем +27°. В воскресенье переменная облачность, +17°…+25°.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +26°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +16°, днем +27°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +15°...+26°. В воскресенье до +30°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +15°, днем +31°. В воскресенье +17°...+29°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье +17°...+27°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 10 августа / УНИАН

Прогноз на 11 августа / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +17°...+27°.

В Симферополе завтра ожидается дождь, +16°...+31°. В воскресенье +18°...+31°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +27°. В воскресенье температура до +17°, небольшая облачность.

В Северодонецке завтра пройдет дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье +14°...+26°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье солнечно, ночью +11°, днем +26°.

В Моршине на Львовщине в субботу гроза, ночью +18°, днем +30°. В воскресенье без осадков, ночью +16°, днем до +28°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +30°. В воскресенье температура до +26°, пасмурно.

В Сваляве завтра без осадков, +26°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +17°…+29°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +17°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура до +29°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +28°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +15° …+28°.

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