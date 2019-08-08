В Киеве сегодня температура до +29°, без осадков
В столице сегодня будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 августа, в Киеве без осадков, температура до +29°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца лета
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 7,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:33, а зайдет в 20:32.
Как сообщал УНИАН, 8 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +14°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+28°... +14°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+30°... +16°
- Кировоград+31°... +17°
- Луганск+28°... +16°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+28°... +19°
- Одесса+30°... +18°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+26°... +11°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+28°... +13°
- Черкассы+31°... +14°
- Чернигов+28°... +14°
- Черновцы+31°... +16°
Виргиния, США
+ 20 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:53 %
Давление:749 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:16
Закат20:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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