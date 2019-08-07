В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°

08:30, 7 августа 2019
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН
В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 августа в Киеве без осадков, температура до +27°. 

На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 7 августа

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-западный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:32, а зайдет в 20:34.

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.

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Теги: #Киев#погода
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