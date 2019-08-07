В Киеве сегодня без осадков, температура до +27°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 7 августа
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-западный, до 4,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:32, а зайдет в 20:34.
Как сообщал УНИАН, в среду, 7 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+26°... +16°
- Донецк+25°... +13°
- Житомир+29°... +17°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+30°... +18°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+29°... +17°
- Луганск+24°... +13°
- Луцк+29°... +19°
- Львов+28°... +18°
- Николаев+27°... +19°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+29°... +18°
- Симферополь+28°... +14°
- Сумы+26°... +17°
- Тернополь+29°... +17°
- Харьков+26°... +17°
- Херсон+27°... +17°
- Хмельницкий+28°... +18°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+29°... +19°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:77 %
Давление:749 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:30 %
Восход:06:15
Закат20:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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