В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +27°

Завтра в столице без осадков.

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Согласно данным Погода УНИАН, 7 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-западный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:34.

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.

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