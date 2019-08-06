В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +27°
Завтра в столице без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.
Жара возвращается: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-западный, до 4,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:34.
Как сообщал УНИАН, в среду, 7 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+23°... +10°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+24°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +13°
- Киев+24°... +13°
- Кировоград+24°... +13°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+22°... +9°
- Тернополь+24°... +13°
- Харьков+23°... +11°
- Херсон+25°... +15°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+25°... +12°
- Чернигов+23°... +10°
- Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:65 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:14
Закат20:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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