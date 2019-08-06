В Киеве сегодня температура до +23°, без осадков

В столице сегодня будет прохладно.

В Киеве сегодня будет прохладно / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 августа, в Киеве без осадков, температура до +23°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:30, а зайдет в 20:36.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет прохладно.

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