Погода на неделю: в Украину вернется жара (карта)

В четверг местами потеплеет до +32°.

В Украине на этой неделе потеплеет / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается потепление.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +25°, в остальных регионах до +19°...+24°.

Прогноз на 5 августа / УНИАН

Во вторник в Украине практически без осадков. Температура днем на юге и западе до +26°.

Прогноз на 6 августа / УНИАН

В среду, 7 августа, будет солнечно. Самая жаркая погода будет на западе - до +30°. В остальных регионах до +24°...+29°.

Прогноз на 7 августа / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди с грозами. Ночью по стране температура +13°…+18°, днем до +32°.

Прогноз на 8 августа / УНИАН

В пятницу пройдут дожди. Днем на юге до +31°, в остальных регионах до +29°.

Прогноз на 9 августа / УНИАН

10 и 11 августа в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере и востоке - до +12°, на остальной территории +13°…+16°. Днем температура по стране +24°...+30°. В воскресенье ночью на востоке температура до +13°, днем в Украине от +23° до +29°.

Прогноз на 10 августа / УНИАН

Прогноз на 11 августа / УНАИН

Народный прогноз погоды в Украине

5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея-бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название.

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6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину.

7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".

8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай - хлеб прибирай" - и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим.

9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.

10 августа - Прохоров день. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками.

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