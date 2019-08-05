Погода на неделю: в Украину вернется жара (карта)
В четверг местами потеплеет до +32°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается потепление.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +25°, в остальных регионах до +19°...+24°.
Во вторник в Украине практически без осадков. Температура днем на юге и западе до +26°.
В среду, 7 августа, будет солнечно. Самая жаркая погода будет на западе - до +30°. В остальных регионах до +24°...+29°.
В четверг в Украине местами пройдут дожди с грозами. Ночью по стране температура +13°…+18°, днем до +32°.
В пятницу пройдут дожди. Днем на юге до +31°, в остальных регионах до +29°.
10 и 11 августа в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере и востоке - до +12°, на остальной территории +13°…+16°. Днем температура по стране +24°...+30°. В воскресенье ночью на востоке температура до +13°, днем в Украине от +23° до +29°.
Народный прогноз погоды в Украине
5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея-бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название.
Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди (карта)
6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину.
7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".
8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай - хлеб прибирай" - и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим.
9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.
10 августа - Прохоров день. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.
11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+21°... +11°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+21°... +11°
- Ивано-Франковск+22°... +11°
- Киев+21°... +10°
- Кировоград+22°... +9°
- Луганск+20°... +11°
- Луцк+24°... +12°
- Львов+21°... +12°
- Николаев+24°... +14°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+23°... +14°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+22°... +13°
- Хмельницкий+22°... +12°
- Черкассы+22°... +9°
- Чернигов+20°... +8°
- Черновцы+22°... +13°