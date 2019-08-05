В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +19°

08:30, 5 августа 2019
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Вечером в столице до +16°.

В Киеве сегодня будет прохладно / УНИАН
В Киеве сегодня будет прохладно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 августа в Киеве пройдет без осадков, температура до +19°.

В Англии из-за сильных дождей произошло частичное обрушение дамбы

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:26, а зайдет в 20:41.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 августа, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.

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Теги: #Киев#погода
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