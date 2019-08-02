Погода на выходные: в Украине будет прохладно и пройдут дожди (карта)
Прохладнее всего будет на западе Украины.
На выходных в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +20°. В воскресенье переменная облачность, +13°...+20°.
Сегодня в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +11°, днем +21°. В воскресенье переменная облачность, +11°…+21°.
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +23°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +10°, днем +23°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +12°...+21°. В воскресенье до +21°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье +13°...+25°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +10°...+19°, также ожидаются осадки.
Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +11°...+20°.
В Симферополе завтра ожидается дождь, +19°...+29°. В воскресенье +14°...+23°, гроза.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +17°, днем +26°. В воскресенье дождь с грозой, температура до +23°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +25°. В воскресенье температура до +19°, пройдет дождь.
В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье +10°...+19°, гроза
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу ливень, температура до +14°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +6°, днем +17°.
В Моршине на Львовщине в субботу гроза, ночью +12°, днем +22°. В воскресенье без осадков, ночью +13°, днем до +23°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +26°. В воскресенье температура до +30°, гроза.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +22°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +12°…+23°.
В Затоке в субботу дождь с грозой, ночью +16°, днем +27°. В воскресенье солнечно, температура до +25°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +26°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +12° …+23°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+24°... +12°
- Днепр+22°... +13°
- Донецк+20°... +11°
- Житомир+23°... +10°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+22°... +12°
- Кировоград+23°... +12°
- Луганск+19°... +12°
- Луцк+23°... +13°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+20°... +12°
- Ровно+24°... +11°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+17°... +11°
- Тернополь+24°... +11°
- Харьков+19°... +12°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+24°... +11°
- Чернигов+19°... +10°
- Черновцы+25°... +15°