Погода на выходные: в Украине будет прохладно и пройдут дожди (карта)

Прохладнее всего будет на западе Украины.

На выходных в Украине пройдут дожди / УНИАН

На выходных в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +20°. В воскресенье переменная облачность, +13°...+20°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +11°, днем +21°. В воскресенье переменная облачность, +11°…+21°.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +23°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +10°, днем +23°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +12°...+21°. В воскресенье до +21°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье +13°...+25°.

Прогноз на 3 августа / УНИАН

Прогноз на 4 августа / УНИАН

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +10°...+19°, также ожидаются осадки.

Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +26°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +11°...+20°.

В Симферополе завтра ожидается дождь, +19°...+29°. В воскресенье +14°...+23°, гроза.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +17°, днем +26°. В воскресенье дождь с грозой, температура до +23°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +25°. В воскресенье температура до +19°, пройдет дождь.

В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье +10°...+19°, гроза

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу ливень, температура до +14°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +6°, днем +17°.

В Моршине на Львовщине в субботу гроза, ночью +12°, днем +22°. В воскресенье без осадков, ночью +13°, днем до +23°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +26°. В воскресенье температура до +30°, гроза.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +22°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +12°…+23°.

В Затоке в субботу дождь с грозой, ночью +16°, днем +27°. В воскресенье солнечно, температура до +25°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +26°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +12° …+23°.

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