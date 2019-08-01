В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +22°
Вечером в столице до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в Киеве пройдет дождь, температура до +22°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 3,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:24, а зайдет в 20:42.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 августа, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +13°
- Днепр+20°... +13°
- Донецк+21°... +12°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+22°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+19°... +13°
- Кировоград+22°... +10°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +13°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+18°... +13°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+32°... +18°
- Сумы+16°... +12°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+19°... +13°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+19°... +11°
- Чернигов+18°... +12°
- Черновцы+25°... +17°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:78 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:9 %
Восход:06:10
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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