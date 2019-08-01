В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +22°

Вечером в столице до +18°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в Киеве пройдет дождь, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:24, а зайдет в 20:42.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 августа, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.

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